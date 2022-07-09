Депутаты парламента Шри-Ланки потребовали отставки президента

Несколько депутатов объединились и направили обращение действующему президенту Готабае Раджапаксе с требованием покинуть свой пост, передает Zakon.kz.

Ранее, как пишет ТАСС, премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров партий на фоне массовых протестов, которые с новой силой вспыхнули в стране в субботу. Викрамасингхе также обратился к спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене с просьбой созвать внеочередное заседание законодательного органа.

9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Главы государства в здании не было. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Пострадали не менее 33 человек.

Новость по теме Во время массовых протестов на Шри-Ланке пострадали 33 человека

Сообщается, что Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг 51 млрд долларов.