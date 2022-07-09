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Гульмире Сатыбалды продлили срок содержания под стражей

суд Фото: Zakon.kz
Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта, передает Zakon.kz.
9 июля Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Сатыбалды Г. на один месяц.Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана

Сатыбалды подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

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Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор

Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По делу проходит акционер холдинга АО «Kaspi» Кайрат Сатыбалдыулы, его экс-супруга Гульмира и другие.

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Отметим, что проверяется причастность акционера к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

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