Гульмире Сатыбалды продлили срок содержания под стражей

Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта, передает Zakon.kz.

9 июля Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Сатыбалды Г. на один месяц. Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана

Сатыбалды подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

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Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По делу проходит акционер холдинга АО «Kaspi» Кайрат Сатыбалдыулы, его экс-супруга Гульмира и другие.

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Отметим, что проверяется причастность акционера к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.