Гульмире Сатыбалды продлили срок содержания под стражей
Фото: Zakon.kz
Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта, передает Zakon.kz.
9 июля Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Сатыбалды Г. на один месяц.Пресс-служба Специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана
Сатыбалды подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
Новость по теме
Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По делу проходит акционер холдинга АО «Kaspi» Кайрат Сатыбалдыулы, его экс-супруга Гульмира и другие.
Кайрат Сатыбалдыулы арестован на два месяца
Новость по теме
Отметим, что проверяется причастность акционера к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ