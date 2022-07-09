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Елена Рыбакина заработала более 1 млрд тенге за победу на Wimbledon 2022

Теннис Приз Финал Фото: Instagram/wimbledon
Победительница открытого чемпионата Англии 2022 года казахстанка Елена Рыбакина, помимо драгоценного трофея, получит и солидные призовые. В этом году новой чемпионке вручат чек в сумму 2 млн фунтов стерлингов (1 145 240 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

К сожалению, Елена Рыбакина не получит чистыми данную сумму, так как в Англии существует налог для иностранных спортсменов в размере от 40 до 50% от призового фонда.

Также нужно отметить, что казахстанская теннисистка не сможет войти в Топ-10 лучших теннисисток планеты после Wimbledon. Дело в том, что Женская теннисная ассоциация (WTA) за несколько месяцев до старта английского первенства приняла решение не присуждать теннисистам рейтинговые очки за выступление на Wimbledon.

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Это особенное чувство. Очень нервничала и до матча, и во время него. Никогда не чувствовала ничего подобного. Благодарю соперницу за великолепный матч. Спасибо зрителям. Для меня было большой честью играть перед ними, атмосфера здесь просто великолепная. Не ожидала, что пройду во вторую неделю турнира, а быть победительницей турнира – это вообще просто невероятно. Не могу подобрать слов, чтобы описать, как я счастлива. Спасибо моей команде, без которой меня бы здесь не было. Мои родители болели за меня дома, спасибо им за все!Елена Рыбакина

Если бы не было этого запрета, то 11 июля Рыбакина стояла бы в новом рейтинге на восьмой строчке. А так Елене придется доказывать свое чемпионское место на новых турнирах.

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