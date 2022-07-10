Врач-иммунолог рассказал о новом симптоме коронавируса

В Великобритании иммунологи обнаружили еще один симптом коронавируса. Профессор Люк О’Нил считает, что ночная потливость указывает на наличие COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет британское издание The Sun.

Дополнительный симптом для BA.5 – ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье. Профессор-иммунолог Люк О'Нил

Этот симптом, как отметил иммунолог, может проявляться как у взрослых, так и у детей. При этом у него нет связи с повышенной температурой, отметил профессор.

Специалист объяснил, что новый симптом – это результат встречи нового вируса с иммунной системой. «В итоге у вас появляются новые варианты заболевания», – добавил иммунолог.