Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Стрелявшему в Абэ предъявили обвинение в убийстве

Подозреваемому в убийстве Абе предъявлено обвинение Фото: Facebook/National Police Agency
Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в воскресенье, 10 июля, был передан в ведение прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре ему предъявлено в официальном порядке обвинение в убийстве, передает телеканал NHK.

По информации источников канала, Ямагами в ходе допроса сделал признание. Он заявил, что пытался сделать бомбу, а также изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

Новость по теме

Синдзо Абэ похоронят в его родном городе Симоносеки

Нападение на бывшего премьер-министра Японии произошло в пятницу, 8 июля. 41-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами подошел к Абэ со спины и выстрелил из дробовика.

Синдзо Абэ умер в больнице после покушения. Он выступал в рамках своей предвыборной кампании. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Новость по теме

Убийца японского экс-премьера признался, что хотел застрелить другого человека

Читайте также

Министр обороны Британии Бен Уоллес не будет выдвигаться на пост премьера

Президент Шри-Ланки назвал дату, когда покинет свой пост

СМИ: Борис Джонсон намерен уйти из политики после отставки

Константин Вноровский
Абэ Синдзо Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
Теннис Приз Финал
Елена Рыбакина заработала более 1 млрд тенге за победу на Wimbledon 2022
астрология
Неожиданная прибыль и пикники: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю
президент Украины
Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Индии, Чехии и Германии
Президент покинет пост 13 июля
Президент Шри-Ланки назвал дату, когда покинет свой пост
пригород Нур-Султана, присоединят к городу
Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов
открытие
В Туркестане открылся первый городской пляж
канцлер
На мероприятии с участием Олафа Шольца участникам подмешивали наркотики – СМИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления