СМИ: Стрелявшему в Абэ предъявили обвинение в убийстве
Фото: Facebook/National Police Agency
Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в воскресенье, 10 июля, был передан в ведение прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
В прокуратуре ему предъявлено в официальном порядке обвинение в убийстве, передает телеканал NHK.
По информации источников канала, Ямагами в ходе допроса сделал признание. Он заявил, что пытался сделать бомбу, а также изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.
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Нападение на бывшего премьер-министра Японии произошло в пятницу, 8 июля. 41-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами подошел к Абэ со спины и выстрелил из дробовика.
Синдзо Абэ умер в больнице после покушения. Он выступал в рамках своей предвыборной кампании. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.
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