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Синдзо Абэ похоронят в его родном городе Симоносеки

похороны Фото: Instagram/shinzoabe
Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. По сообщению Kyodo, траурная церемония состоится в родном городе политика Симоносеки (префектура Ямагути), передает Zakon.kz.

Напомним, 8 июля 2022 года в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время уличного выступления Абэ неизвестный мужчина выстрелил в него. Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии.

По сообщениям некоторых СМИ, экс-премьер Японии Абэ не подавал признаков жизни. Стало известно о том, что Синдзо Абэ скончался. Мировому политику было 67 лет.

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Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил об отставке.

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