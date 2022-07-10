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Протестующие в Шри-Ланке обнаружили в резиденции президента «миллионы рупий»

Найдены в президентсвокм дворце Фото: pexels
Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы обнаружили там «миллионы ланкийских рупий», сообщает Zakon.kz.

Называется даже почти точная сумма - более 17,8 млн рупий ($49,1 тыс.), передает Daily Mirror.

Отмечается, что деньги лежали в шкафу.

По информации журналистов, речь идет о большой сумме денег, которая хранилась в президентском особняке. В Сети выложили видео, на котором демонстранты пересчитывают найденные купюры. После обнаружения все средства передали подразделениям безопасности.

9 июля тысячи человек вышли на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо с требованием отставки президента Готабайи Раджапаксы. При протестах пострадали, по последней информации, не менее 40 человек. Участники протестов прорвали оцепление и проникли на территорию его резиденции. Раджапакса был вынужден бежать из резиденции. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете.

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Раджапакса заявил о своей готовности подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны. На срочном собрании лидеров партий призвали к отставке премьера и президента.

Константин Вноровский
Шри-Ланка
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