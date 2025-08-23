#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Арестовали бывшего президента Шри-Ланки

Арестован бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 06:30 Фото: X/WashTimes
22 августа арестован экс-президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, сообщает Zakon.kz.

Экс-главу государства подозревают в нецелевом использовании средств, сообщила полиция. Ему предъявлены три обвинения, связанные с поездками за границу в период президентства. Об этом пишет Associated Press.

По данным СМИ, 76-летний экс-президент совершил 23 зарубежные поездки, расходы на которые составили более 600 млн рупий. Это около двух млн долларов.

Основные претензии к Викрамасингхе связаны с его остановкой в Великобритании в 2023 году по пути с саммита G77 на Кубе. Тогда он вместе с женой присутствовал на церемонии в Вулверхэмптонском университете. Полиция Шри-Ланки утверждает, что это был частный визит, организованный на государственные средства. Викрамасингхе отвергает обвинения.

Экс-президент Шри-Ланки прибыл в магистратский суд столицы Коломбо в пятницу, ранее в тот же день дав показания в департаменте уголовных расследований.

"Он заключен под стражу, несмотря на ходатайство об освобождении под залог по состоянию здоровья", – говорится в публикации.

Ранил Викрамасингхе занимал пост президента с 2022 по 2024 год, сменив Готабаю Раджапаксу, который бежал из страны из-за экономического кризиса и народного восстания. Он первый экс-президент Шри-Ланки, оказавшийся под арестом.

В Южной Корее арестовали жену бывшего президента этой страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жалобу жертвы сексуального домогательства отклонила полиция Узбекистана
Мир
07:00, Сегодня
Жалобу жертвы сексуального домогательства отклонила полиция Узбекистана
Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США
Мир
05:10, Сегодня
Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
Мир
04:45, 23 августа 2025
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: