Арестовали бывшего президента Шри-Ланки

22 августа арестован экс-президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, сообщает Zakon.kz.

Экс-главу государства подозревают в нецелевом использовании средств, сообщила полиция. Ему предъявлены три обвинения, связанные с поездками за границу в период президентства. Об этом пишет Associated Press.

По данным СМИ, 76-летний экс-президент совершил 23 зарубежные поездки, расходы на которые составили более 600 млн рупий. Это около двух млн долларов.

Основные претензии к Викрамасингхе связаны с его остановкой в Великобритании в 2023 году по пути с саммита G77 на Кубе. Тогда он вместе с женой присутствовал на церемонии в Вулверхэмптонском университете. Полиция Шри-Ланки утверждает, что это был частный визит, организованный на государственные средства. Викрамасингхе отвергает обвинения.

Экс-президент Шри-Ланки прибыл в магистратский суд столицы Коломбо в пятницу, ранее в тот же день дав показания в департаменте уголовных расследований.

"Он заключен под стражу, несмотря на ходатайство об освобождении под залог по состоянию здоровья", – говорится в публикации.

Ранил Викрамасингхе занимал пост президента с 2022 по 2024 год, сменив Готабаю Раджапаксу, который бежал из страны из-за экономического кризиса и народного восстания. Он первый экс-президент Шри-Ланки, оказавшийся под арестом.

