Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки

Алмаатинец до задержания успел сделать два выстрела, передает Zakon.kz.

Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан. По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Фото: Zakon.kz

По данному факту начато досудебное расследование.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о том, что в микрорайоне Дарабоз неизвестный прогуливался с оружием в руках.