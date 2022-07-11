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Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки

двор, Алматы Фото: Zakon.kz
Алмаатинец до задержания успел сделать два выстрела, передает Zakon.kz.
Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан. По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Алматы

Фото: Zakon.kz

По данному факту начато досудебное расследование.

полиция, Алматы

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о том, что в микрорайоне Дарабоз неизвестный прогуливался с оружием в руках.

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