Стала известна причина смерти лидера ХАМАС

Глава движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию CNN сообщил главный патологоанатом Центра судебной медицины Израиля в Тель-Авиве Доктор Чен Кугель, проводивший вскрытие тела Яхьи Синвара.

По его словам, Синвар получил и другие серьезные ранения, в том числе от танкового снаряда или ракеты, однако он уверен, что пуля в голову была тем, что убило лидера ХАМАСа.

"Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма", – сказал Кугель, подписавший свидетельство о смерти Синвара, в интервью CNN.

Ранее сообщалось, что израильские силы ликвидировали лидера ХАМАСа Яхью Синвара. Его предшественник был убит в июле в Иране.