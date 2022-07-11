Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина не получит призовые от государства за победу на Уимблдоне

спортсмен теннис выплаты Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не получит денежное вознаграждение за победу на Уимблдоне – 2022. Об этом сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Денежные поощрения чемпионам, призерам международных соревнований, а также тренерам осуществляются на основании постановления правительства от 28 марта 2007 года за номером 152. В связи с тем, что Уимблдонский турнир является коммерческим, из республиканского бюджета денежные выплаты не предусмотрены, – сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры РК.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

Новость по теме

Токаев поздравил Рыбакину с сенсационной победой

Помимо драгоценного трофея, казахстанская спортсменка получит и солидные призовые. В этом году новой чемпионке вручат чек на сумму 2 млн фунтов стерлингов (1 млрд 145 млн  240 тыс. тенге).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Молодая канадская баскетболистка исполнила данк на ЧМ-2022

Как поддерживали казахстанцы Елену Рыбакину в финале Уимблдона-2022

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана

Тамила Языкова
Рыбакина Елена Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления