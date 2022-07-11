Елена Рыбакина не получит призовые от государства за победу на Уимблдоне
Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не получит денежное вознаграждение за победу на Уимблдоне – 2022. Об этом сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Денежные поощрения чемпионам, призерам международных соревнований, а также тренерам осуществляются на основании постановления правительства от 28 марта 2007 года за номером 152. В связи с тем, что Уимблдонский турнир является коммерческим, из республиканского бюджета денежные выплаты не предусмотрены, – сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры РК.
Напомним, 9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.
Токаев поздравил Рыбакину с сенсационной победой
Новость по теме
Помимо драгоценного трофея, казахстанская спортсменка получит и солидные призовые. В этом году новой чемпионке вручат чек на сумму 2 млн фунтов стерлингов (1 млрд 145 млн 240 тыс. тенге).
Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ