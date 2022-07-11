Елена Рыбакина не получит призовые от государства за победу на Уимблдоне

Фото: Instagram/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не получит денежное вознаграждение за победу на Уимблдоне – 2022. Об этом сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

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