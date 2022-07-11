Факта хищения нет – в Жамбылской области опровергли заявление АФМ

Управление образования акимата Жамбылской области опровергает информацию Агентства по финансовому мониторингу о хищении 171 млн тенге в рамках проекта «Жас маман», сообщает Zakon.kz.

Новость по теме Бюджетные средства на 171 млн тенге похитили в Жамбылской области

В 2020 году для закупа оборудования единым организатором по государственным закупкам управлением энергетики акимата Жамбылской области был проведен конкурс. По итогам конкурса между колледжем и поставщиком «Ай-Дин Тараз курлыс» был заключен договор на поставку оборудования. Управление образования Жамбылской области

По информации управления образования области, по первым двум лотам оборудование на сумму 172 480,0 тыс. тенге было принято. Что касается третьего лота – оборудование не соответствовало требованиям и технической спецификации. О чем в Департамент внутреннего государственного аудита Жамбылской области сообщила сама администрация колледжа. И на основании предписания ДВГА по Жамбылской области в приеме оборудования было отказано.