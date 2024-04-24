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Защита от паводков: в АФМ озвучили подробности хищения 1 млрд тенге

АФМ, хищения денег на строительстве гидросооружений, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:20 Фото: Zakon.kz
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали подробности хищения 1 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на строительство гидросооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов 24 апреля в кулуарах Мажилиса рассказал, что по факту хищения денежных средств на строительство гидросооружений заведено четыре уголовных дела в Улытауской, Актюбинской областях, Алматы и Кызылорде.

"Большая часть этих уголовных дел зарегистрированы по фактам хищений средств, в одном случае – за незаконное обслуживание дамб. Если брать общую сумму хищений, то около 1 млрд тенге. Но это не те деньги, которые были выделены – 140 млрд теге, это деньги, которые выделялись ранее на поддержание гидросооружений на территории Казахстана. А те деньги, которые сейчас выделили (140 млрд тенге), мы в рамках своих полномочий в обязательном порядке будем проводить советующие оперативно-розыскные мероприятия, финансовый мониторинг и отслеживать, чтобы такого больше не было. Если будут выявлены какие-то факты, заблаговременно их пресекать", – объяснил Женис Елемесов.

По его словам, в числе подозреваемых по четырем уголовным делам – предприниматели, которые получали тендеры, и должностные лица, участвующие в подписании акта выполненных работ. Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со ст. 201.

23 апреля председатель АФМ Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов агентства проверить использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек.

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