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Где плохо сдали ЕНТ, рассказал Аймагамбетов

результаты ЕНТ, Айтмагамбетов Фото: национальный центр тестирования
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался о результатах Единого национального тестирования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Аймагамбетова, самые низкие результаты ЕНТ показали три региона. Пороговый балл не набрали 38% выпускников в Мангистауской области, 37% – в Туркестанской области и 35,4% – в Атырауской области.

В целом, мы должны отметить, что количество выпускников, не набравших пороговый балл, значительно снижается. В прошлом году было почти 40%, в этом году чуть больше 30%. Однако мы не можем быть удовлетворены этим показателем. Каждый регион, каждая школа должны провести соответствующий анализ, – сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

Министр привел в пример школы, где всего пять выпускников, из которых трое не могут набрать пороговый балл. При этом в таких малокомплектных школах достаточно педагогов.

Поэтому в разрезе каждой школы будет сделан анализ, не по баллам, они нас не интересуют. Нас интересует тематический анализ, какие темы западают. Эту информацию должны использовать и Национальная академия имени Ы. Алтынсарина, и Национальный центр «Орлеу» управления образования, и каждая школа. Национальный центр тестирования должен обеспечить доступ к таким данным.Асхат Аймагамбетов 

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Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что по итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих – 67% от общего числа участников. Не преодолели пороговый балл 51 тыс. тестируемых, или 33%.

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Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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