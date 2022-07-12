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В Алматы ввели карантинные ограничения

ограничения Алматы маски Фото: pixabay
Из-за роста заболеваемости COVID-19 по Казахстану в Алматы вступили в силу дополнительные меры, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, акимат города ввел такие ограничения:

  • перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;

  • рекомендован масочный режим в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

  • рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Пока ношение маски, как отметили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, носит рекомендательный характер.

Независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок на авиа, ЖД транспорте, при международных автобусных перевозках.

Санитарные врачи рекомендуют носить маски в закрытых помещениях с массовым скоплением людей (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, банки, ЦОНы, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия со зрителями, конференции и т.д.)

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки (12 июля) зарегистрировано 482 новых случая заражения.

В анти-лидерах находятся Нур-Султан и Алматы.

Кроме того, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы расположился в «желтой» зоне.

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Анастасия Московчук
COVID-19 Алматы
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