Влияние цвета глаз на развитие определенных болезней объяснила врач

Офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что обладатели карих глаз больше склонны к развитию глаукомы, передает Zakon.kz.

Заболевание характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом, – рассказала ura.ru специалист.

По словам врача, у людей северных широт радужка обычно светлее, поэтому глаза защищены от солнца не так хорошо. Это повышает риск развития злокачественных опухолей – меланом.