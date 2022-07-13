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Влияние цвета глаз на развитие определенных болезней объяснила врач

женщина Фото: pixabay
Офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что обладатели карих глаз больше склонны к развитию глаукомы, передает Zakon.kz.
Заболевание характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом, – рассказала ura.ru специалист.

По словам врача, у людей северных широт радужка обычно светлее, поэтому глаза защищены от солнца не так хорошо. Это повышает риск развития злокачественных опухолей – меланом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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