Интернет-мошенники «продают» дешевый сахар на OLX
Фото: Zakon.kz
За период с 1 мая по всему Казахстану службой безопасности сервиса выявлено и заблокировано 878 учетных записей и около 3 000 подобных объявлений, сообщает Zakon.kz.
Сахар продают по цене, значительно ниже рыночной, но от вас требуют предоплату – это фейк. Пресс-служба торговой площадки OLX Kazakhstan
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Там отметили, что при обнаружении подозрительных объявлений нужно незамедлительно направить информацию на сервис через форму обратной связи.
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