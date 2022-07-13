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Интернет-мошенники «продают» дешевый сахар на OLX

Интернет-мошенники «продают» дешевый сахар на OLX Фото: Zakon.kz
За период с 1 мая по всему Казахстану службой безопасности сервиса выявлено и заблокировано 878 учетных записей и около 3 000 подобных объявлений, сообщает Zakon.kz.
Сахар продают по цене, значительно ниже рыночной, но от вас требуют предоплату – это фейк. Пресс-служба торговой площадки OLX Kazakhstan

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Там отметили, что при обнаружении подозрительных объявлений нужно незамедлительно направить информацию на сервис через форму обратной связи.

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