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Общество

Фейковая аренда-продажа квартир и авто: раскрыта схема интернет-мошенников в Алматы

компьютеры, телефон, планшет, модем, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:00 Фото: pixabay
Прокуратура Алматинской области заблокировала свыше 5 тысяч мошеннических объявлений, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа от 26 мая 2025 года, в рамках заключенного с крупными торговыми онлайн-платформами меморандума выявлены и заблокированы свыше 5 тысяч аккаунтов с признаками мошеннической активности. Еще 7 тысяч – в орбите проверки.

"Эти аккаунты в большей степени связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа. При этом злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за "бронь", – рассказали в прокуратуре Алматинской области.

Казахстанцев призывают быть бдительными при совершении онлайн-сделок и обязательно проверять достоверность объявлений на цифровых платформах.

Между тем в Алматы полиция задержала женщину, которой светит срок за пособничество мошенникам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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