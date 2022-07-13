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В БРК резко выросло число заявок на поддержку экспортеров

банк экспортеры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
После того, как Банк развития Казахстана открыто заявил о свободных деньгах, которые могут получить отечественные экспортеры, число заявок со стороны бизнеса на поддержку экспортных операций резко возросло.

Если в конце июня на рассмотрении находились заявки на 33 млрд тенге, то за две последние недели их объем вырос до 63,2 млрд.

На текущий момент в банке на рассмотрении находятся заявки по 17 экспортным операциям на общую сумму 63,2 млрд тенге.Пресс-служба БРК

При этом лимит средств на такую поддержку до конца 2022 года составляет 68 млрд тенге – это льготные деньги по госпрограмме «Нурлы Жол» и рыночные заимствования, которые выделяют по ставке до 12% годовых.

Одобрение уже получили такие экспортеры, как «АзияАгроФуд», «Шымкентмай», «Проммашкомплект», «Казэнергокабель».

Реагируя на спрос со стороны бизнеса, госбанку пришлось изыскивать дополнительные деньги по уже действовавшим проектам. В частности, дополнительные 34 млрд тенге были получены в результате отказа двум заемщикам в продлении соглашений, источниками финансирования по которым были льготные средства в рамках госпрограммы «Нурлы Жол».

Теперь эти деньги направят на кредитование предэкспортных операций других производителей, которые только начинают заниматься продажей своей продукции за рубеж.

Однако сумма заявок на рассмотрении уже приближается к лимиту на 2022 год. Из-за этого БРК могут понадобиться дополнительные деньги для поддержки казахстанского бизнеса.

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Анастасия Московчук
Банк Развития Казахстана
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