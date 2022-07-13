В БРК резко выросло число заявок на поддержку экспортеров
Если в конце июня на рассмотрении находились заявки на 33 млрд тенге, то за две последние недели их объем вырос до 63,2 млрд.
На текущий момент в банке на рассмотрении находятся заявки по 17 экспортным операциям на общую сумму 63,2 млрд тенге.Пресс-служба БРК
При этом лимит средств на такую поддержку до конца 2022 года составляет 68 млрд тенге – это льготные деньги по госпрограмме «Нурлы Жол» и рыночные заимствования, которые выделяют по ставке до 12% годовых.
Одобрение уже получили такие экспортеры, как «АзияАгроФуд», «Шымкентмай», «Проммашкомплект», «Казэнергокабель».
Реагируя на спрос со стороны бизнеса, госбанку пришлось изыскивать дополнительные деньги по уже действовавшим проектам. В частности, дополнительные 34 млрд тенге были получены в результате отказа двум заемщикам в продлении соглашений, источниками финансирования по которым были льготные средства в рамках госпрограммы «Нурлы Жол».
Теперь эти деньги направят на кредитование предэкспортных операций других производителей, которые только начинают заниматься продажей своей продукции за рубеж.
Однако сумма заявок на рассмотрении уже приближается к лимиту на 2022 год. Из-за этого БРК могут понадобиться дополнительные деньги для поддержки казахстанского бизнеса.