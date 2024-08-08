В Казахстане запущены новые инструменты поддержки экспортеров

Дочерняя компания НУХ "Байтерек" – Экспортно-кредитное агентство Казахстана – внедряет новые инструменты поддержки казахстанских производителей-экспортеров, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что к существующим услугам компании – страхованию и перестрахованию, предэкспортному и экспортному торговому финансированию – добавились новые финансовые продукты: гарантирование экспортных операций и субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.

Такие изменения приняты благодаря расширению мандата и изменению функциональных возможностей организации. В этом году состоялось преобразование Экспортной страховой компании в Экспортно-кредитное агентство.

Новые инструменты гарантирования дополнились рядом услуг, таких как: гарантирование исполнения обязательств по экспортному контракту; гарантирование возврата авансового платежа по экспортному контракту; тендерной гарантией и гарантией, предоставляемой банку в обеспечение исполнения обязательств экспортера.

Новые инструменты позволят казахстанским производителям, которые ориентированы на экспорт товаров, услуг и работ, участвовать в международных тендерах, расширяя зарубежное присутствие на рынках стран высокого экспортного интереса.

"Новый инструмент будет стимулировать привлечение средств импортеров при получении авансовых платежей за счет предоставления гарантии Экспортно-кредитного агентства Казахстана в качестве обеспечения платежных обязательств по экспортным сделкам. В рамках продукта по гарантированию экспортных сделок установлен базовый тариф в размере 4,6%", – отметили в компании.

В настоящее время в линейку компании входят 22 продукта. При этом они адаптированы под разные потребности отечественных предпринимателей и этапы экспортного цикла.

Вместе с тем, кроме классических инструментов поддержки, агентство предлагает и те, которые ориентированы на вывод казахстанского бизнеса, осуществляющего экспорт услуг на зарубежные рынки.

Основным отличием от банковских продуктов стала гибкость в рассмотрении заявок.

"Расширение продуктовой линейки направлено на экспорт услуг на внешние рынки. При этом инструмент гарантирования решает вопросы выпуска банковских гарантий и гарантий по исполнению обязательств перед иностранными контрагентами. Развивая несырьевой экспорт, мы укрепляем основы государственной поддержки, делая экономику более диверсифицированной и устойчивой. У нас большой потенциал на глобальном рынке, предлагающем инновационные продукты и услуги", – объяснил председатель Правления АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" Аллен Чайжунусов.

Наиболее популярными продуктами Экспортно-кредитного агентства Казахстана стали:

страхование экспортных кредитов – оно защищает экспортера от риска неоплаты со стороны зарубежного покупателя при отгрузках с отсрочкой платежа;

страхование займов – дает защиту финансовому институту от риска неисполнения обязательств экспортером по договору займа, а экспортеру – возможность получить финансирование при нехватке залогового обеспечения;

страхование экспортных аккредитивов, которое предоставляет зарубежным покупателям казахстанской продукции и услуг торговое финансирование на выгодных условиях.

В этой связи поддержка Экспортно-кредитного агентства Казахстана бизнеса отечественных компаний-производителей позволяет расширять рынки сбыта, масштабировать или модернизировать производство, открывать новые производственные комплексы с более глубокой переработкой продукции, увеличивать ассортимент. Вместе с тем улучшается качество продукции, что позволяет внедрять высокие технологии и увеличивать добавленную стоимость.

За первое полугодие 2024 года агентство поддержало казахстанских экспортеров на сумму 142,1 млрд тенге. Объем страхового портфеля на конец полугодия составил 476 млрд тенге, а экономический эффект по нему – 650 млрд тенге.