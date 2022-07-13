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Наркоплантации в Казахстане находят из космоса

космомониторинг Казахстан наркоплантация Мусин Фото: pixabay
Министр цифрового развития Казахстан Багдат Мусин на странице в Instagram рассказал о совместной работе министерства с МВД в сфере космического мониторинга, сообщает Zakon.kz.
АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с правоохранительными органами участвует в операции «Карасора» и выявляет наркоплантации с помощью космомониторинга.Багдат Мусин, министр цифрового развития РК

В этом году, по словам министра, был проведен мониторинг 686 тысяч квадратных километров и выявлены участки, засеянные каннабисом, на территории 5 регионов.

В 2019 году космомониторинг помог обнаружить 123 плантации. Космическое наблюдение производится с помощью спутников KazEOSat-1 и KazEOSat-2, а также зарубежных спутников. После обнаружения плантаций с космоса на место сразу отправляется группа из сотрудников «Ғарыш Сапары» и спецподразделения МВД.Багдат Мусин

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