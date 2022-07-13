Наркоплантации в Казахстане находят из космоса

Фото: pixabay

Министр цифрового развития Казахстан Багдат Мусин на странице в Instagram рассказал о совместной работе министерства с МВД в сфере космического мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: