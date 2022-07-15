В Казахстане стартуют продажи обновленной линейки часов Watch GT 3 Pro

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о старте продаж смарт-часов Huawei Watch GT 3 Pro, которые являются преемником Watch GT 2 Pro, вышедших еще в 2020 году и имевших огромный успех у поклонников умных девайсов.

Новые смарт-часы в продаже с 15 июля во всех партнерских магазинах по рекомендованной цене от 154 990 тенге.

Модель Huawei Watch GT 3 Pro с диаметром 43 мм будет поставляться с 1,32-дюймовым экраном, а 46 мм версия — с 1,43-дюймовым. AMOLED-экран с сапфировым стеклом встроен в стильный титановый или керамический корпус.

Huawei Watch GT 3 Pro оснащены пульсометром, датчиком измерения температуры кожи, трекером сна, монитором стресса и многим другим.

Инновационная технология HUAWEI TruSeen™ 5.0+ измеряет пульс с помощью LED-датчика 6 в 1 и 4 фотодиодов. Сапфировое стекло улавливает свет, экономит заряд батареи и удобно в ношении. Часы могут замерить уровень кислорода у вас в крови (SpO2) с помощью технологии TruSeen 5.0+, позволяющей измерять длину световой волны и распознавать молекулы кислорода в крови даже при низкой температуре окружающей среды и при нахождении на большой высоте.

Фото: Huawei Consumer Business Group (BG)

Носимое устройство предлагает 100 спортивных режимов, включая 19 профессиональных занятий, режимы для тренировок в помещении и на открытом воздухе и 85 пользовательских режимов. Данные о вашем здоровье отображаются в приложении HUAWEI Health на вашем смартфоне. Также часы оснащены датчиком геолокации GNSS, который позволяет отслеживать маршруты тренировок на открытом воздухе.

Вместе с Huawei Watch GT 3 Pro 15 июля стартуют продажи новых фитнес-браслетов Huawei Band 7 в доступных цветах Graphite Black, Wilderness Green, Nebula Pink, Flame Red по рекомендованной цене 29 990 тенге.

В устройстве используется довольно крупный экран AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 х 194 пикселя, толщина корпуса – 9,99 мм, вес –16 грамм. Huawei Band 7 предусматривает 96 режимов тренировок – плавание, ходьба, бег и т.д. Максимальная автономность составляет 14 суток. Зарядка магнитная, пять минут подключения к ней позволяют запасти энергию, достаточную для работы в течение двух суток.

Также Huawei Consumer Business Group (BG) анонсирует новейший флагманский складной смартфон HUAWEI P50 Pocket с идеальным сочетанием технологической эстетики и умной фотографии.

HUAWEI P50 Pocket оснащен многомерным шарниром нового поколения и многомерным подъемным устройством, позволяя смартфону совмещать плавное складывание и тонкий форм-фактор. Совершенно новый дизайн шарнира позволяет смартфону легко складываться в тонкую и компактную форму, значительно улучшая общий пользовательский опыт, а благодаря улучшенному движку обработки изображений HUAWEI XD Fusion Pro смартфон выводит качество фотографии на абсолютно новый качественный уровень.

Фото: Huawei Consumer Business Group (BG)

HUAWEI P50 Pocket легко складывается в ультратонкий и легкий блок, который приятно держать в руках. В развернутом виде он предлагает большой 6,9-дюймовый дисплей с высокой детализацией и плавностью изображения и соотношением сторон 21:9, который обеспечивает исключительные впечатления при просмотре видео или фильмов. Он также имеет плотность пикселей 442ppi и поддерживает 1,07 миллиарда цветов и широкую цветовую гамму P3, обеспечивая невероятную достоверность цветов и безупречное качество изображения.

Интеллектуальный защитный экран выводит уведомления и позволяет пользователям быстро и легко получать необходимую информацию без необходимости разворачивать устройство. В шарнирной системе смартфона используются инновационные материалы, такие как жидкий металл на основе циркония, и сверх высокопрочная сталь, что еще больше повышает надежность механизма складывания.