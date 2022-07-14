Уральцам навязали «чудо-товары» на миллионы тенге

Многим покупателям оформили кредит на пять лет для покупки дорогого товара. Пострадавшие обращались в полицию, но их отправили в гражданский суд, сообщает Zakon.kz.

Массажные накидки продали по десятикратной цене пенсионерам. Многие взяли на это кредиты. Пострадавшими назвали себя более 70 человек, сообщает телеканал «Астана».

Ганмирхана Турегалиева пригласили на презентацию по телефону. Там мужчина купил баснословно дорогую массажную накидку. Гостям презентации предложили лотерею, и мужчина выиграл скидку на «чудо-товар».

700 тысяч тенге у Ганмирхана не нашлось, и доброжелательные организаторы акции помогли ему оформить кредит.

Смотришь, подарки стоят вокруг тебя, как поле чудес! А вы, говорят, возьмите кредит. Я говорю, где возьму? А вот приложение же в телефоне у вас есть. Деньги им отдал, договор подписал, они меня на такси отправили домой. И через минут 20 сын приезжает с работы, он удивился и говорит, вы что! Вас обманули – здесь стоит 70 тысяч тенге в Технодоме эта накидка. Ганмирхан Турегалиев

По этому же сценарию организаторы обманули десятки жителей города. Людей подкупили убедительные доводы организаторов, роскошная презентация и подарки.

Как рассказали в местном департаменте по защите прав потребителей, продавцы чудо-накидок орудуют в регионе уже третий год. Компания зарегистрирована в Алматы. Но когда дело дошло до суда, в Уральск приехали россияне. Оказалось, что головной офис в Москве.

Порядка 70 потребителям мы уже произвели возврат денежных средств на 33 млн тенге. Еще вот компания Айсап, 5-6, еще более 10 потребителям, которым мы, я тоже надеюсь, если получится, произведем возврат денежных средств. Это за этот год. Работники этих компаний умеют работать, у них какие-то психологические методы давления, приемы, поэтому этих людей осуждать тоже нельзя, которые попались и приобрели этот товар. Руководитель Департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова

Массажные накидки нельзя использовать беременным, онкобольным, сердечникам, гипертоникам. Но на презентациях об этом не говорили, хотя среди покупателей в основном пенсионеры.

Не останавливает преклонный возраст заемщика и банки. Многим покупателям оформили кредит на пять лет. Пострадавшие обращались в полицию, но их отправили в гражданский суд.