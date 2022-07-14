Президент дал отрицательную оценку работе Кабмина – эксперт

Расширенное заседание правительства Казахстана с участием главы государства прокомментировал руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев, сообщает Zakon.kz.

Сегодняшнее заседание правительства было посвящено социально-экономическому развитию страны, промежуточным итогам реализации поставленных главой государства задач. И это неслучайно, считает эксперт.

Сложившаяся геоэкономическая обстановка серьезно влияет на экономику многих стран мира. Вопросы внешнеэкономических и торговых отношений переживают период стагнации. В связи с этим требуются меры по активизации внутриэкономической деятельности, стимулированию развития основных точек роста. Особенно это касается обеспечения продовольственной безопасности. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев

Говоря об этом, политолог подчеркнул, что, несмотря на то, что в Казахстане уже имеется ряд механизмов по обеспечению продовольственной безопасности, есть вопросы к реализации их деятельности. К примеру, президент обратил внимание на работу стабилизационных фондов, а также неудовлетворительную реализацию поручения по запуску Национальной товаропроводящей системы с сетью оптово-распределительных центров.

По мнению Айдара Курмашева, глава государства сделал правильные акценты, указав на регулярные хищения бюджетных средств и недопустимость таких фактов.

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Как известно, на правительственном уровне предполагается объем оборотной схемы довести до 100 миллиардов тенге, о чем и сказал президент. При этом он поставил вопрос, будет ли от этого эффект, не лучше ли кредитовать напрямую самих производителей, а не торговые сети. Надо полагать, что в этом плане правительству предстоит все обдумать и главное – упор делать на эффективность.

Выговоры руководителям центральных государственных органов демонстрируют в целом отрицательную оценку президента, которую он дал деятельности правительства в данном направлении. Айдар Курмашев

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По мнению эксперта, в сложных внешнеэкономических условиях эффективный результат могут дать только решительные комплексные меры, основывающиеся на скрупулезном экономическом расчете, поэтому расходование бюджетных средств на новые проекты и инициативы требует разносторонней экспертной оценки, а также детальных статистических данных.

Предложенная президентом единая система информационного мониторинга призвана служить именно данной цели – принятию эффективных управленческих решений, считает эксперт. Он напомнил, что в этой связи глава государства ранее поручал уже строительство и запуск системы с сетью оптово-распределительных центров (ОРЦ) по схеме ГЧП совместно крупными предпринимателями, но, как он сказал, правительство заволокитило это дело. Теперь в ближайшее время надо будет привлечь заинтересованных инвесторов и уже осенью доложить президенту о результатах сделанной работы.

Также глава государства акцентировал внимание на проблеме запрета экспорта некоторой продукции без учета товарного баланса, что создает дефицит или снижает привлекательность производства необходимых товаров.

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