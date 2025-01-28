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Политика

Президент дал оценку работе правительства и акимов

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 11:36 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года дал оценку работе премьер-министра Олжаса Бектенова за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Глава государства констатировал, что в 2024 году на развитие экономики оказывали влияние многие негативные факторы. Однако ситуация находилась на контроле и госорганы не допустили ее ухудшения.

"В целом, можно сказать, что результаты неплохие. Прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане. В первую очередь, не полностью выполнена задача по диверсификации экономики. Экономика все еще очень зависима от средств Нацфонда. Но необходимо отметить, что Нацфонд неотъемлемая часть экономики, инвестиционная активность бизнеса на недостаточном уровне. Данные недостатки необходимо устранить в текущем году. Правительство должно принять конкретные меры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что расширенное заседание правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в Казахстане.

"Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана", – отметил президент.

Об эффективности правительства и акимов президент будет судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан.

Ранее премьер-министр сообщил, что в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС. 

Бауыржан Муканов
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