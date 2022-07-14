Незаконно – Комитет по защите прав потребителей о сахарной акции в Жанаозене

Комитет по защите прав потребителей прокомментировал публикацию блогера Азамата Сарсенбаева. На кадрах были видны пакеты с сахаром и табличка с предупреждением: социально значимый продукт можно купить, оставив в магазине 2 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Таким образом владелец магазина хотел привлечь внимание покупателей.

В ст. 8-1 закона «О защите прав потребителей» говорится, что продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя.

А здесь навязывание потребителю против его воли. Это нарушение, и противозаконно. Так как до 2023 года у нас в республике мораторий на проверки, без жалоб и обращений от потребителей мы не можем инициировать проверки и так далее. В данном случае это ответственность местного исполнительного органа, так как данный орган уполномочен мониторить и регулировать вопросы. Комитет по защите прав потребителей

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На сегодняшний день от потребителей не поступало обращений по сахару в городе Актау, сообщили в комитете.