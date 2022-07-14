Даниал Ахметов ответил на вопрос о задержании брата Масимова на границе в ВКО
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Журналисты поинтересовались у Даниала Ахметова, был ли задержан двоюродный брат Карима Масимова – Нурлан Масимов на границе России с Восточным Казахстаном, сообщает Zakon.kz.
По словам акима, он не имеет информации, где именно произошло задержание.
Было сказано, что это произошло на востоке российской границы. Это могла быть любая другая область. О местоположении ничего не могу сказать. То, что правоохранительные органы сработали эффективно, на мой взгляд, не вызывает сомнений.Аким ВКО Даниал Ахметов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
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13 июля стало известно, что Нурлана Масимова задержали при попытке бегства в Россию. Его поймали на восточном участке казахстанско-российской границы при попытке незаконного перехода вне пунктов пропуска. Также была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ.
Антикор пообещал за информацию о Нурлане Масимове 12 млн тенге. Бывшего главу ДП Павлодарской области подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.
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