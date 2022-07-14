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Даниал Ахметов ответил на вопрос о задержании брата Масимова на границе в ВКО

Задержание Нурлан Масимов Фото: скриншот видео
Журналисты поинтересовались у Даниала Ахметова, был ли задержан двоюродный брат Карима Масимова – Нурлан Масимов на границе России с Восточным Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, он не имеет информации, где именно произошло задержание.

Было сказано, что это произошло на востоке российской границы. Это могла быть любая другая область. О местоположении ничего не могу сказать. То, что правоохранительные органы сработали эффективно, на мой взгляд, не вызывает сомнений.Аким ВКО Даниал Ахметов

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