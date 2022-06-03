Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге

розыск Фото: gov.kz
Бывшего главу ДП Павлодарской области подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, передает Zakon.kz.
За информацию о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4 тыс. МРП, – говорится в сообщении.

Отметим, что разыскиваемый является родственником экс-главы КНБ Карима Масимова, которого подозревают в государственной измене.

Новость по теме

Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы — Генпрокуратура

Нурлан Масимов родился 22 июля 1973 года в пос. Жансугурова Аксуского района Алматинской области.

Трудовой стаж:

  • оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2000-2003);

  • старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2003-2004);

  • старший оперуполномоченный УБЭСТ, старший оперуполномоченный по борьбе с особо опасными преступлениями Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Алматинской области (2004-2005);

  • заместитель начальника по оперативной работе ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2005-2008);

  • начальник ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2008-2010);

  • первый заместитель начальника ДВД Алматинской области (2010-2018);

  • первый заместитель начальника ДП города Алматы (2018-2019);

  • начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (05.2019-11.2019);

  • начальник Департамента полиции Павлодарской области (11.2019-17.01.2022).

Новость по теме

Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор

Елена Беляева
Масимов Карим Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Токаев упразднил 12 районных судов
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления