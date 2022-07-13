В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова

В КНБ поделились подробностями о задержании Нурлана Масимова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на восточном участке казахстанско-российской границы, при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ.

Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся под вымышленными данными. Пресс-служба КНБ

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Российская сторона передала Масимова пограничникам Казахстана. После всех «фильтрационных мер», задержанного передали антикоррупционной службе.