В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
Фото: Zakon.kz
В КНБ поделились подробностями о задержании Нурлана Масимова, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ведомства рассказали, что на восточном участке казахстанско-российской границы, при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ.
Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся под вымышленными данными. Пресс-служба КНБ
Нурлана Масимова задержали при попытке бегства в Россию
Новость по теме
Российская сторона передала Масимова пограничникам Казахстана. После всех «фильтрационных мер», задержанного передали антикоррупционной службе.
Токаев поздравил ветеранов КНБ
Новость по теме
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ