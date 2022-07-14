Зульфия Байсакова: На защиту детей – жертв насилия должны стать все госорганы

На расширенном заседании правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева в числе прочих был поднят вопрос о защите казахстанских детей и озвучена инициатива о создании комплексного плана для дальнейших действий по обеспечению прав несовершеннолетних, передает Zakon.kz.

Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров», член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Зульфия Байсакова выразила признательность главе государства, отметив в беседе с корреспондентом Zakon.kz, что глава государства не впервые поднимает вопрос защиты детей от насилия, профилактики суицидов и обеспечения прав каждого ребенка. Но пока, по мнению спикера, позитивных изменений не наблюдается.

Мы, или комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики, поставили перед собой цель в ближайшее время разработать такую программу с вовлечением всех государственных структур. Но когда нет единого понятийного аппарата, наверное, будет достаточно сложно это сделать, но возможно. Мне очень приятно, что президент неоднократно поднимает этот вопрос, говорит об этом, и печально то, что никто его не слушает. Так же, как он ранее говорил о криминализации бытового насилия, и до сих пор все находится на том же уровне. Непонятно, почему не выполняются поручения президента. На мой взгляд, это в какой-то степени – саботаж. Поэтому нужно уже говорить о дисциплине исполнения тех или иных поручений, в том числе тех, которые дает президент, – недоумевает Зульфия Байсакова.

Руководитель Союза кризисных центров отметила, что вопрос суицида, насилия, жестокого обращения поднимается не только Токаевым.

– Недавно у нас было заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики, где мы говорили о том, что и точечная работа не может привести ни к чему хорошему, потому что нужны минимальные стандарты, работа психологов в школах, алгоритмы реагирования в системе здравоохранения. Конечно, если мы говорим про комплексный подход, то большую роль в этом должно взять на себя Министерство просвещения, где будут прописаны индикаторы социальной эффективности принятых или разработанных мер, – продолжила Зульфия Байсакова.

Мы говорили на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте о том, что нам всем необходимо включать в эти минимальные стандарты работу всех государственных органов, создавая обучение для родителей, потому что позитивная родительская опека должна формироваться на навыках и умении слушать и слышать своих детей, этому никто не обучает, не проводятся занятия по формированию «позитивного родительства». К сожалению, этот момент у нас упущен. Очень хотелось бы, чтобы нашел применение и в нашей жизни институт бабушек и дедушек. К сожалению, программы активного долголетия не решают вопрос взаимодействия пожилого населения с молодежью и передачи своего жизненного опыта и знаний подрастающему поколению. Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова

Спикер подчеркнула, что на данный момент для государственных структур является первостепенным правильно идентифицировать, что ребенок стал жертвой насилия и жестокого обращения.

Мы должны разработать индикаторы, по которым определяется, что ребенок подвергается, допустим, экономическому насилию, физическому или сексуальному. Если у нас в Казахстане до сих пор понятие «изнасилование без проникновения» не введено в термины Уголовного кодекса, то есть это не соответствует факультативному протоколу, где говорится, что без проникновения насилие существует и за это предусмотрена уголовная ответственность, то, безусловно, у нас будет процветать педофилия, сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних. Идет неадекватное наказание. Очень трудно доказать, что ребенок подвергается психологическому насилию, здесь тоже нет определенных индикаторов, – предположила Байсакова.

Специалист уточнила, что комплексная программа – это совместная работа разных государственных структур с единой целью – определение статуса жертвы бытового насилия или суицида.

Уже на основе индивидуального плана работы, с учетом особенностей данной личности, разрабатывается комплекс оказания помощи. В первую очередь, это купирование психологического кризиса, создание условий для развития ребенка. Поэтому мы должны с вами понимать, что комплекс мер – это не просто информирование (буклеты, листовки), – это реальные люди, которые будут в определенных случаях помогать тому или иному ребенку. Зульфия Байсакова

Суицид – это конечный результат любого действия, когда ребенок или взрослый не справляется с проблемами, с которыми он сталкивается в результате какого-то преследования, непонимания. Здесь же опять нежелание вовлекаться в решение вопросов родителей ребенка. Многие дети опасаются что-то рассказать своим родителям, потому что боятся их огорчить или получить очередную отрицательную оценку своей деятельности, подчеркнула Байсакова.

Поэтому мы и говорим, что нам, в первую очередь, нужно развивать сильный институт социальных психологов. Конечно, и психотерапевты не помешают нам, но это сильно дорогостоящий институт для Казахстана, тем не менее все это нужно развивать. Нас всего 18 млн жителей, из которых около 6 млн детей, и мы все время, из года в год поднимаем вопросы суицида и жестокого обращения с детьми. Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова

Напомним, во время расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность участившимися фактами насилия над детьми в школах Казахстана, поручив разработать комплексный план, необходимый для профилактики суицидов и обеспечения прав ребенка.