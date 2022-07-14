Военные анализируют неуставные отношения в казахстанской армии

В Алматы на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялся двухдневный учебно-методический сбор, передает Zakon.kz.

Сбор прошел под руководством заместителя начальника Генштаба – начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Серика Бурамбаева и советника министра обороны по идеологии, информации и коммуникациям Алишера Сулейменова.

Сборы организованы в рамках указания министра обороны Руслана Жаксылыкова о переформатировании деятельности воспитательных структур в Вооруженных силах. Отмечается, что уже принят ряд мер, способствующих росту доверия общества к армии.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В мероприятии приняли участие заместители главнокомандующих, командующих, командиров частей, начальников департаментов по делам обороны, офицеры по идеологической работе и государственно-правовой подготовке, психологи и пресс-секретари гарнизонов.

Генерал-майор Серик Бурамбаев проинформировал офицеров о реализации проекта межведомственной программы «Береги жизнь».

Воспитательная работа неразрывно связана с дисциплиной, от состояния которой всецело зависит моральный дух, уровень боеготовности, боеспособности и слаженности нашей армии. Нам необходимо поставить на серьезную идеологическую и научно-практическую основу всю информационно-профилактическую работу, – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Алишер Сулейменов остановился на новых подходах в организации деятельности служб.

Наша основная цель – поднятие уровня боеготовности. Идеологическая, морально-психологическая и информационная подготовленность военнослужащего – неотъемлемая составляющая облика военнослужащего. Современная профессиональная армия как гарант целостности наших границ обязана использовать новейшие методы во всех секторах военной работы. Сегодняшние сборы – очередной шаг в реализации поставленных задач, – пояснил советник министра.

Как уточняется, в ходе сбора был проведен подробный анализ состояния воинской дисциплины в войсках, причин возникновения неуставных отношений. Специалисты дали практические рекомендации.

Примечательно, что в этом году концепция учебно-методических сборов кардинально пересмотрена. Впервые они прошли в формате «открытого микрофона». Мы смогли озвучить проблемные вопросы, получить исчерпывающие ответы руководства и дать предложения по улучшению повседневной деятельности, – отметил участник сбора, заместитель начальника Военного института сухопутных войск Елдос Бозгулов.

Сообщается также, что офицеры по воспитательной и идеологической работе, психологи и пресс-секретари познакомились с новыми подходами в работе и получили практические рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности служб.