В Алматинской области маленькие дети едва не погибли, проваливавшись в выгребную яму

Сотрудники МЧС 8 декабря провели спасательную операцию в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области, где в выгребной яме частного дома оказались двое детей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда годовалый мальчик упал в яму глубиной два метра. Его восьмилетняя сестра попыталась помочь, но также оказалась в ловушке. Родители детей немедленно вызвали спасателей.



"Пожарные оперативно прибыли на место и с помощью спасательной веревки извлекли детей из ямы. Они не пострадали", — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 2 августа 2024 года двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области.