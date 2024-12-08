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Происшествия

В Алматинской области маленькие дети едва не погибли, проваливавшись в выгребную яму

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:17 Фото: akorda.kz
Сотрудники МЧС 8 декабря провели спасательную операцию в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области, где в выгребной яме частного дома оказались двое детей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда годовалый мальчик упал в яму глубиной два метра. Его восьмилетняя сестра попыталась помочь, но также оказалась в ловушке. Родители детей немедленно вызвали спасателей.

"Пожарные оперативно прибыли на место и с помощью спасательной веревки извлекли детей из ямы. Они не пострадали", — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 2 августа 2024 года двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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