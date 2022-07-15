Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников
Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на странице в Instagram опубликовала фото с торжественного ужина в Лондоне, сообщает Zakon.kz.
Wimbledon Ball, – говорится в подписи к публикации.
Комментаторы с достоинством оценили фотографии победительницы Уимблдона:
Поздравляем с победой!
Скромница, уютная, сдержанность на высоте.
Золотая Рыбка!
Красоточка.
Гордость нашей страны!
Красивейшая красота.
Платье с кроссовками, что может быть сексуальнее?!
Принцесса.
Очень элегантная.
Напомним, 9 июля Елена Рыбакина одержала победу в финале Уимблдона, обыграв второй номер мирового рейтинга – Онс Жабер из Туниса.
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Также стоит отметить, что чемпионка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.
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