Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на странице в Instagram опубликовала фото с торжественного ужина в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Wimbledon Ball, – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы с достоинством оценили фотографии победительницы Уимблдона:

Поздравляем с победой!

Скромница, уютная, сдержанность на высоте.

Золотая Рыбка!

Красоточка.

Гордость нашей страны!

Красивейшая красота.

Платье с кроссовками, что может быть сексуальнее?!

Принцесса.

Очень элегантная.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина одержала победу в финале Уимблдона, обыграв второй номер мирового рейтинга – Онс Жабер из Туниса.

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Также стоит отметить, что чемпионка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.

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