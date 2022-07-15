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Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников

Елена Рыбакина, теннисистка, платье, кеды, Казахстан Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на странице в Instagram опубликовала фото с торжественного ужина в Лондоне, сообщает Zakon.kz.
Wimbledon Ball, – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы с достоинством оценили фотографии победительницы Уимблдона:

  • Поздравляем с победой!

  • Скромница, уютная, сдержанность на высоте.

  • Золотая Рыбка!

  • Красоточка.

  • Гордость нашей страны!

  • Красивейшая красота.

  • Платье с кроссовками, что может быть сексуальнее?!

  • Принцесса.

  • Очень элегантная.

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина одержала победу в финале Уимблдона, обыграв второй номер мирового рейтинга – Онс Жабер из Туниса.

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Также стоит отметить, что чемпионка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.

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