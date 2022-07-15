Соперница Рыбакиной Онс Жабер получила орден из рук президента Туниса

Финалистка Открытого чемпионата Англии-2022 по теннису, пятая ракетка планеты Онс Жабер награждена государственным орденом «За заслуги». Орден теннисистке вручил сам президент Туниса Каис Саид, сообщает Zakon.kz.

Как передает Mosaïque FM, глава Тунисской Республики принял Онс Жабер в дворце Карфагена. Теннисистка была в сопровождении своего личного тренера Иссама Джеллали и супруга Карима Каммуна, который является ее фитнес-тренером.

Каис Саид наградил Онс Жабер национальным орденом «За заслуги перед Тунисской Республикой» за ее выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие страны на международных турнирах.

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