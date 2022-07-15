Как казахстанцы отреагировали на запрет показа мультфильма «Базз Лайтер»

14 июля министр культуры и спорта Даурен Абаев поставил точку в вопросе с показом американского мультфильма «Базз Лайтер» в кинотеатрах Казахстана. На странице в Facebook глава ведомства уточнил, что научно-фантастический фильм не выйдет на экраны, сообщает Zakon.kz.

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Картину не покажут в кинотеатрах Казахстана. В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Решение министра общественность восприняла неоднозначно и разделилась на два лагеря.

К примеру, пользователь Faceboоk Ринат отметил, что «очередная волна возмущения прокатилась в Казахстане». По его словам, одни просили запретить показ мультфильма, вторые возмущались, что запретили его к показу.

Предполагаю, что отрицание и осуждение стало уже частью их самих. Неважно чего. Главное, быть против. А они осознают губительные последствия для всего общества от ЛГБТ пропаганды? Если считают, что поцелуй ничего не значит, то может начнут сами так же целоваться и выкладывать видео? Мужик с мужиком, девушка с девушкой? Ну раз это ничего не значит. И это не дружественный женский поцелуй. Это пропаганда! – пишет он.

Еще один казахстанец Тимур Актаев на странице в Facebook обращается к Нуртасу Адамбаю и Даурену Абаеву.

Вы Чайковского тоже запретить хотите? Муммитролей? Тьюринг, тот, что компьютер изобрел, тоже гомосексуал – запретите все компьютеры и телефоны? – задается вопросом Тимур.

Напоследок он задает еще один вопрос.

Новый Казахстан – это исламское государство или светское, по каким законам мы живем?

Казахстанский журналист Дмитрий Шишкин отмечает, что, «по сути, Даурен Абаев удовлетворил запрос только одного человека – комика, переодевающегося в женскую одежду, Нуртаса Адамбая».

Под новостью о запрете показа мультфильма на сайте Zakon.kz опубликованы положительные комментарии:

Правильно, хотели подсунуть свою пропаганду нашим детям. А завтра показали бы уже трансов. Все начинается с малого.

На подсознательном уровне детей приучают к гей-культуре...

Казахстанский продюсер Баян Максаткызы на странице в Instagram также не осталась в стороне и прокомментировала решение Даурена Абаева.

Я не за, я не против, я хочу жить в светской стране, где есть место всем адекватным людям. С чем вы боритесь, с правдой? Баян Максаткызы

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Напомним, некоторые казахстанцы активно собирали петиции и требовали запретить прокат мультфильма по стране.

Активно за запрет выступал и режиссер Нуртас Адамбай.