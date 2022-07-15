В Минэкологии просят выделить деньги на изучение среды обитания сайгаков

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сказал на заседании правительства, что необходимо провести научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайги, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом году Институт зоологии подавал заявку в Министерство науки и высшего образования на проведение исследований в рамках программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы, однако проект был отклонен.

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Министр просит рассмотреть возможность выделения финансирования для данных исследований с этого года.

До проведения исследований необходимо рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, наносимого потравой диких животных, в том числе по разработке методики расчета ущерба и механизма финансирования. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков.