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Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам

казахстанские студенты в России Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В посольстве Казахстана напомнили, что при въезде в Россию обучающиеся очной и очно-заочной формы обязаны заполнить миграционную карту и указать цель въезда «учеба». Иная цель въезда является нарушением миграционного законодательства РФ, сообщает Zakon.kz.

В течение 90 дней со дня прибытия студентам необходимо пройти медицинское освидетельствование в установленных медицинских организациях. Перечень таких организаций можно запросить в деканате своего ВУЗа.

Наличие страхового полиса обязательно для всех иностранных граждан, находящихся на территории России.

В посольстве отметили, что вузы совместно со страховыми компаниями разработали специальные программы для студентов, в том числе включающие услуги по прохождению платного медицинского освидетельствования согласно Федеральному закону РФ №274 от 01.07.2021 года.

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