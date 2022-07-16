«Надо быть чуточку умнее». Адамбаев ответил на критику «Келинки-Сабины»

По мнению Нуртаса Адамбая, «Келинка-Сабина» не пропагандирует ЛГБТ-ценности. А прецеденты с мужчинами, исполняющими женские роли, были и ранее, сообщает Zakon.kz.

Журналист «Хабар 24» спросил у Нуртаса Адамбая, не считает ли он свой фильм пропагандой нетрадиционной ориентации, ведь в фильме мужчина переодевается в женщину.

Актер ответил, что в кадре мужчина не переодевается в женщину. Это изначально женская роль.

У нас в «Тамаше» были прецеденты, когда мужчины-актеры играли женские роли. Есть и американские фильмы, где мужчины играли женскую роль. Если бы в фильме мужчина пошел и поменял ориентацию, тогда это была бы пропаганда. Поэтому надо быть чуточку умнее всем, кто заявляет, что «Келинка-Сабина» пропагандирует подобные ценности. Нуртас Адамбай

16 июля актер высказался о фильме «Тор: Любовь и гром» на своей странице в Facebook. По его словам, этот фильм пропагандирует «непотребные ценности в виде гомосексуальных отношений, что является прямым нарушением закона Республики Казахстан о правах ребенка».

На каком основании данному фильму была выдана лицензия? Я считаю, что генеральная прокуратура должна разобраться в этом вопросе. Необходимо остановить прокат фильма. Законы в нашей стране никто не отменял. Этот год объявлен президентом Токаевым Годом детей. Я считаю, что нам необходимо на государственном уровне законодательно запретить подобную неприемлемую пропаганду. Нуртас Адамбай

В комментариях к публикации казахстанцы просят в ответ запретить показ «Келинки Сабины» за «пропаганду ЛГБТ».

30 июня актер опубликовал в Facebook призыв к запрету показа мультфильма «Базз Лайтер». Позже в Сети появилась петиция с этим же требованием. 14 июля министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что кинолента была снята с проката в Казахстане.