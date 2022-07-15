Подавали заявки на митинги – Абаев о показе «Базз Лайтер» в Казахстане

Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что министерство не запрещало показ анимационного фильма «Базз Лайтер» в Казахстане. Он уточнил, что прокат этой картины в стране осуществляться не будет, передает Zakon.kz.

Напомним, 14 июля в прокат должен был выйти анимационный мультфильм «Базз Лайтер». Однако этого не произошло – фильм не покажут в кинотеатрах страны.

Общественность неоднозначно восприняла слова Даурена Абаева. Мнения разделилась на два лагеря.

Новость по теме Как казахстанцы отреагировали на запрет показа мультфильма «Базз Лайтер»

Абаев назвал манипуляцией заявления ряда медийных лиц о том, что в Казахстане против показа мультфильма выступал лишь продюсер Нуртас Адамбай.

В Сети была запущена петиция с требованием запретить «Базз Лайтер» в Казахстане, собравшая 35 тыс. подписей.

«Против» высказались лишь около 4 тысяч пользователей. ​По информации акиматов, сразу в нескольких регионах были поданы заявки на митинги. В адрес министерства и местных исполнительных органов поступали многочисленные обращения граждан. Не учитывать данные настроения – значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны. Ведь именно для этого и создавались инструменты открытого правительства. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Абаев добавил, что возмущение граждан вызывает не столько сам факт поцелуя однополой пары, который многие называют «неявным», «невинным», «длящимся несколько секунд».

Гораздо большее возмущение у граждан вызывает сам факт присутствия в фильме фабулы однополой любви, скрепленной семейными узами и потомством, как жизненной нормы. Мы как министерство не даем этическую оценку таким сюжетным линиям, если они не противоречат законам, однако игнорировать общественное мнение мы также не можем. Даурен Абаев

После анализа всего вышеперечисленного министерством были проведены неоднократные консультации с официальным прокатчиком кинокартины на территории Республики Казахстан.