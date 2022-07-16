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Как вести себя во время землетрясения, рассказали в ДЧС ВКО

землетрясение Фото: pixabay
Землетрясение интенсивностью 2 балла ощущалось в Зайсанском и Курчумском районах ВКО, передает Zakon.kz.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Землетрясения интенсивностью 1-2 балла практически не ощущаются населением.

Пресс-служба ДЧС ВКО напоминает, что при ощущении толчков необходимо:

  • за 15 секунд занять безопасное место;

  • если вы находитесь на первых этажах, покинуть здание и отойти на безопасное расстояние – на открытые площадки подальше от линий электропередачи и высоких деревьев;

  • выше второго этажа – занять безопасное место в здании – дверной проем, углы внутренних капитальных стен, под балками;

  • отойти подальше от окон, балконов и наружных стен;

  • после окончания толчков – покинуть здание и слушать информацию ЧС об эпицентре землетрясения;

  • если эпицентр находится далеко – можно заходить домой, если близко – еще некоторое время необходимо находиться на улице.

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