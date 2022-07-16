Как вести себя во время землетрясения, рассказали в ДЧС ВКО

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясения интенсивностью 1-2 балла практически не ощущаются населением.

Пресс-служба ДЧС ВКО напоминает, что при ощущении толчков необходимо:

за 15 секунд занять безопасное место;

если вы находитесь на первых этажах, покинуть здание и отойти на безопасное расстояние – на открытые площадки подальше от линий электропередачи и высоких деревьев;

выше второго этажа – занять безопасное место в здании – дверной проем, углы внутренних капитальных стен, под балками;

отойти подальше от окон, балконов и наружных стен;

после окончания толчков – покинуть здание и слушать информацию ЧС об эпицентре землетрясения;