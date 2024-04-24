На востоке Казахстана произошло землетрясение
Фото: Indiana university
24 апреля 2024 года в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение. По информации сейсмологов, ощутимость составила 2 балла, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр находился в 760 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
Время подземных толчков – 11:19 по Астане.
- Энергетический класс землетрясения: 9.9.
- Магнитуда MPV: 4.4.
- Глубина: 5 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Зайсанский район, с. Тасбастау – 2 балла.
Днем ранее (23 апреля) землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировали на Тайване. 18 апреля землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в центральной части Турции.
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