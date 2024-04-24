На востоке Казахстана произошло землетрясение

Фото: Indiana university

24 апреля 2024 года в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение. По информации сейсмологов, ощутимость составила 2 балла, сообщает Zakon.kz.

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