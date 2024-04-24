Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На востоке Казахстана произошло землетрясение

На востоке Казахстана произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 11:52 Фото: Indiana university
24 апреля 2024 года в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение. По информации сейсмологов, ощутимость составила 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр находился в 760 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

Время подземных толчков – 11:19 по Астане.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.9.
  • Магнитуда MPV: 4.4.
  • Глубина: 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Зайсанский район, с. Тасбастау – 2 балла.

Днем ранее (23 апреля) землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировали на Тайване. 18 апреля землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в центральной части Турции.

Читайте также

Общественный фонд &quot;Қазақстан халқына&quot; построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО
Общественный фонд "Қазақстан халқына" построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО
Организаторов криптовалютной финпирамиды осудили в Казахстане
Организаторам криптовалютной пирамиды Eolus вынесли приговор
Паводки, Казахстан, люди возвращаются домой
Паводки 2024: казахстанцы возвращаются в уцелевшие дома
Анастасия Московчук
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: