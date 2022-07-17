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Новым руководителем УОЗ Алматы стал Иран Шаметеков

новый глава УОЗ Алматы Фото: Facebook/Иран Шаметеков
20 июня стало известно о том, что бывший руководитель Управления общественного здравоохранения Нариман Табынбаев ушел с должности, сообщает Zakon.kz.

Новым руководителем Управления общественного здравоохранения Алматы стал Иран Шаметеков. Решение конкурсной комиссии было опубликовано на сайте акимата города.

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Иран Шаметеков окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 2000 году.

Интернатуру по специальности «Хирургия» прошел в 2000-2001 годах в Западно-Казахстанской медицинской академии.

В 2006 году окончил бакалавриат университета им. Д.А. Кунаева по специальности «Юриспруденция», присвоена академическая степень «Бакалавр юриспруденции».

Имеет ученую степень доктора философии и общественного здравоохранения.

Трудовую деятельность в должности врача-хирурга приемного отделения начал в 2001 году в городской больнице Байконкура.

В разные годы работал в медицинских учреждениях и государственных органах. С апреля 2019 года по настоящее время Иран Шаметеков работал главным врачом многопрофильной городской детской больницы №3 Нур-Султана.

В конкурсе на должность руководителя УОЗ участвовали три кандидата.

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