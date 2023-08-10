Стало известно, кто возглавил УОЗ Астаны

Алия Рустемова назначена руководителем Управления общественного здравоохранения Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 августа 2023 года стало известно из Telegram-канала столичного акимата:

"В Управление общественного здравоохранения города Астаны назначен новый руководитель – Рустемова Алия Шайзадаевна".

Ранее она возглавляла Многопрофильную городскую детскую больницы №3 Астаны.

Алия Рустемова родилась 8 марта 1970 года. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1992) по специальности "Лечебное дело", Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (2007) по специальности "Финансы", доктор медицинских наук.

Начала свою трудовую деятельность в Талгарской районной больнице в Талгаре Алматинской области (1992-1993) врачом-терапевтом. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения Алматы, Талдыкорган, Кызылорда, Петропавловска и Астаны.

С июня 2018 года по августа 2022 года занимала должность заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан".

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С июля 2020 года должность руководителя Управления общественного здравоохранения Астаны занимал Тимур Муратов. 29 июля 2023 года в соцсетях он сообщил, что покидает свой пост.