Обвиняемый в убийстве Абэ намекнул о своих планах перед нападением

Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ доставили в больницу на вертолете спасательных служб, сообщает Zakon.kz.

Обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении, сообщают «‎Известия».

Письмо было отправлено мужчине, который вел блог с критикой секты «Церковь объединения» — ее Ямагами счел виновной в финансовых затруднениях его семьи.

Конверт подписан не был, однако внутри конверта была копия требования Ямагами и его матери о возврате пожертвований с указанием его имени и адреса. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом». С блогером задержанный лично знаком не был.

Судя по почтовой марке, письмо он послал 7 июля из города Окаяма, где за день до убийства Абэ произносил предвыборную речь в рамках избирательной кампании в верхнюю палату парламента. Сначала Ямагами хотел совершить нападение в Окаяме, но потом передумал.

Нападение на Абэ произошло 8 июля во время его выступления с речью в японском городе Нара.

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Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ доставили в больницу на вертолете спасательных служб. Спасти экс-премьера Японии не удалось. Ямагами задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления.

9 июля подозреваемый в убийстве политика на допросе объяснил свой поступок тем, что заподозрил Синдзо Абэ в связях с религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.