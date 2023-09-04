Убийство Синдзо Абэ: в Японии могут распустить церковь "Объединение"

Правительство Японии может обратиться в суд с просьбой о роспуске церкви "Объединение" после убийства в июле 2022 года бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии пришло к выводу о целесообразности роспуска церкви "Объединение", поскольку ее деятельность была "порочной, организованной и продолжительной", что перевешивает соображения религиозных свобод, закрепленных в конституции, сообщает The Guardian.



Согласно японскому закону о религиозных корпорациях, суд может вынести решение о роспуске организации, если она совершила действия, которые "однозначно признаны наносящими существенный ущерб общественному благосостоянию".

Однако церковь "Объединение" может функционировать в новом воплощении. После утраты статуса религиозного юридического лица в конце 1995 года секта Судного дня "Аум" переименовала себя в "Алеф" и продолжает вербовать членов и собирать пожертвования.

Подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Тецуя Ямагами заявил полиции, что его целью был политик, которого он застрелил с близкого расстояния из самодельного оружия на предвыборном митинге, из-за связей семьи с членами церкви.



Ямагами заявил, что винит церковь в том, что она разорила его семью. Около 20 лет назад его мать, будучи членом церкви, пожертвовала этой группе более 100 млн. иен.

Абэ не был членом церкви, но в конце 2021 года отправил поздравительное видеообращение в один из ее филиалов, в котором заявил, что разделяет ее веру в традиционные семейные ценности.

Показания бывших членов, судебные решения по гражданским искам и документы церкви свидетельствуют о том, что группа требовала огромных финансовых пожертвований через "духовные продажи", когда последователей заставляли покупать предметы, например, вазы, по завышенным ценам.

Основанная в Южной Корее в 1954 года самопровозглашенным мессией Сун Мён Муном, церковь распространилась по всему миру, причем Япония оказалась благодатной почвой для новообращенных и их пожертвований.

В Японии зарегистрировано около 180 тыс. религиозных организаций, но только две из них получили решения о роспуске: секта судного дня "Аум Синрикё", члены которой совершили смертельную атаку с применением зарина в токийском метро в 1995 году, и группа храма Миокакудзи, лидеры которой были обвинены в обмане последователей.

