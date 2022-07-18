Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству

На особом контроле у Генеральной прокуратуры находятся расследования резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом, передает Zakon.kz.

Это дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей ТОО «Оператор РОП».

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. Генеральная прокуратура Казахстана

К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу «Оператор РОП» предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «Оператор РОП» на счета АО «Жасыл даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

Напомним, 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы. 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев: агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Она была задержана 16 марта.

Так, 5 июня текущего года указом президента образована комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

В состав комиссии входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ «Самрук-Казына».