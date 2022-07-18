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Погибли восемь человек: видео и подробности жуткого ДТП на шоссе в Уральске

Уральск, шоссе, смертельное ДТП, видео, подробности Фото: Zakon.kz
В Уральске 18 июля ночью на объездном шоссе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли восемь человек (пятеро – на месте ДТП, трое – в больнице). В полиции рассказали подробности смертельной аварии, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что на шоссе столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей).

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Восемь человек погибли в ДТП на шоссе в Уральске

Как сообщает портал «Мой город» со ссылкой на начальника местной полицейской службы Департамента полиции ЗКО Мерхата Аженова, за рулем Nissan находился 32-летний водитель, который на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada. В результате ДТП погибли восемь человек: водитель Lada и шесть пассажиров (четверо взрослых и двое детей), а также водитель Nissan.

Автомобиль Nissan на российской регистрации. Направлены запросы для выяснения постоянного места регистрации и учета авто.Мерхат Аженов

По словам начальника местной полицейской службы Департамента полиции ЗКО, на объездном шоссе для снижения количества аварий изменили ограничение скорости с 80 км/ч до 60 км/ч.

Дополнительно установлены скоростемеры, камеры. Усилен наряд полиции. Последнее ДТП там произошло зимой. В Lada находилась семья: отец, мать и двое детей 13 и 10 лет. Еще двое погибших из другой семьи и водитель.Мерхат Аженов

Как уточнил начальник МПС ДП ЗКО, у водителя Nissan два года стажа вождения и ряд нарушений (два – за превышение скорости); у водителя Lada стаж вождения более 20 лет, также были зарегистрированы нарушения (одно из них – превышение скорости).

Транспортные средства водворены на специальную стоянку Уральска. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». – Прим. ред.) УК РК. Назначен ряд экспертиз, – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ЗКО.

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