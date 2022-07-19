«Денис Тен и друзья»: четыре года без великого фигуриста

19 июля 2018 года казахстанское и мировое фигурное катание понесло тяжелую утрату – от рук преступников погиб знаменитый казахстанский фигурист Денис Тен, сообщает Zakon.kz.

Четыре года как рядом с нами нет бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи, первого в истории казахстанского фигуриста, который завоевал медаль зимней Олимпиады.

Фото: Zakon.kz

Денис Тен – уникальный спортсмен, который самым первым из казахстанцев сумел добиться высоких показателей практически на всех турнирах ISU.

Денис Тен — серебряный медалист ЧМ-2013, бронзовый призер ЧМ-2015, победитель чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Он в 12 лет завоевал золотую медаль республиканского первенства, соревнуясь со взрослыми участниками.

Три года назад в Алматы был установлен памятник Денису Тену.

Фото: Zakon.kz

И с того же года проводится международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена».

Фото: Zakon.kz

Денис Тен за свою недолгую карьеру профессионального фигуриста тренировался у ведущих российских и североамериканских специалистов. Он сам продюсировал ледовое шоу «Денис Тен и друзья» с участием звезд мирового фигурного катания и многочисленных фанатов из-за рубежа. За успехи и вклад в развитие спорта фигурист получил ряд наград, в том числе и государственных.

Фото: Instagram/tenis_den