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«Денис Тен и друзья»: четыре года без великого фигуриста

Денис Тен 4 года со дня смерти память Фото: Zakon.kz
19 июля 2018 года казахстанское и мировое фигурное катание понесло тяжелую утрату – от рук преступников погиб знаменитый казахстанский фигурист Денис Тен, сообщает Zakon.kz.

Четыре года как рядом с нами нет бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи, первого в истории казахстанского фигуриста, который завоевал медаль зимней Олимпиады.

памятник

Фото: Zakon.kz

Денис Тен – уникальный спортсмен, который самым первым из казахстанцев сумел добиться высоких показателей практически на всех турнирах ISU.

Денис Тен — серебряный медалист ЧМ-2013, бронзовый призер ЧМ-2015, победитель чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

памятник

Фото: Zakon.kz

Он в 12 лет завоевал золотую медаль республиканского первенства, соревнуясь со взрослыми участниками.

Три года назад в Алматы был установлен памятник Денису Тену.

фигурист

Фото: Zakon.kz

И с того же года проводится международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена».

Денис Тен память

Фото: Zakon.kz

Денис Тен за свою недолгую карьеру профессионального фигуриста тренировался у ведущих российских и североамериканских специалистов. Он сам продюсировал ледовое шоу «Денис Тен и друзья» с участием звезд мирового фигурного катания и многочисленных фанатов из-за рубежа. За успехи и вклад в развитие спорта фигурист получил ряд наград, в том числе и государственных. 

память фигурист 4 года со дня гибели

Фото: Instagram/tenis_den

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