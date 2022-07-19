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Министр экологии не пойдет в отпуск после критики президента

Министр экологии не пойдет в отпуск после критики президента Фото: Минэкологии
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, планирует ли он отпуск в этом году. Недавно президент подверг критике работу его ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.
Такие планы были. Но я решил не выходить в трудовой отпуск. Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Министр сообщил, что сейчас стало много работы.

Я отказался. Планировал отдыхать две недели. В следующем году посмотрим.Сериккали Брекешев

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор главе Минэкологии Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков.

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