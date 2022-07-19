Казахстан хочет увеличить объем квоты на импорт сахара из России

Планируется инициирование вопроса о выделении дополнительного объема квоты на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в ответе вице-министра сельского хозяйства РК Жениса Осербая на запрос редакции Zakon.kz.

Как заверили в ведомстве, объемы поставок сахара белого и тростникового сырца в рамках тарифной льготы позволяют обеспечить внутренний рынок.

Кроме того, следует отметить, что также осуществляются поставки сахара из Российской Федерации в рамках выдаваемых Министерством сельского хозяйства РФ разрешений на вывоз сахара белого. При этом в рамках переговоров на правительственном уровне российская сторона подтверждает, что по истечении срока введенного запрета на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации 31 августа 2022 года сахара на территорию Казахстана будут осуществляться поставки без ограничения. Вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай

По данным Минсельхоза, традиционным поставщиком сахара на внутренний рынок Казахстана является Российская Федерация.

По итогам 2021 года объем импорта сахара белого составил 308,4 тыс. тонн, из них на долю РФ приходится 88,3%, или 272,4 тыс. тонн. При этом с 14 марта 2022 года в РФ введен временный запрет на вывоз сахара, который привел к нарушению поставок сахара на рынок Казахстана. Вместе с тем, по данным статистики, за январь – май 2022 года импорт сахара составил 63,4 тыс. тонн, в том числе из РФ 61,2 тыс. тонн, основной объем которого был осуществлен до введения запрета на вывоз со стороны РФ. Кроме того, за указанный период импорт осуществлен из Индии – 1,4 тыс. тонн, Кыргызстана – 0,4 тыс. тонн, Вьетнама – 0,4 тыс. тонн и других стран. Что касается сахара-сырца, то за январь – май 2022 года импорт составил 89,7 тыс. тонн, основной объем приходится на Бразилию – 81,3 тыс. тонн и Мексику – 8,4 тыс. тонн. По итогам 2021 года объем импорта сахара белого составил 198,3 тыс. тонн, в том числе из Бразилии – 164,6 тыс. тонн, из Мексики – 30,4 тыс. тонн и из РФ – 3,3 тыс. тонн. Женис Осербай

Новость по теме Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения

Вместе с тем в ведомстве прокомментировали предложение депутата Мажилиса Фахриддина Каратаева по увеличению квоты до 550-600 тыс. тонн. В настоящее время удалось увеличить объем квоты до 350 тыс. тонн. Также продлен срок действия квоты до конца октября этого года.

В соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года №140 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца тростникового» Республике Казахстан было предоставлено право на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 250 тыс. тонн с применением тарифной льготы сроком до 31 августа 2022 года. 15 апреля 2022 года решением совета ЕЭК №71 указанный объем квоты был увеличен до 350 тыс. тонн. Также 21 июня 2022 года на заседании ЕЭК принято решение о продлении срока действия выделенных квот до 31 октября 2022 года. Вместе с тем планируется инициирование вопроса о выделении дополнительного объема квоты на уровне ЕАЭС, исходя из баланса производства и потребления сахара. Женис Осербай

Новость по теме Сколько сахара осталось в Казахстане

Ранее сообщалось, что в Казахстане запасы сахара в торговых сетях, на предприятиях-производителях, на складах и в стабфондах, а также законтрактованные регионами в рамках форвардных договоров составляют 26,9 тыс. тонн.